Antalya’ya yabancı yatırımcı ilgisi

TÜRKİYE'DE son 5 yılda, yabancı ülke vatandaşları, 148 bin 996 konut satın aldı. Yabancı uyrukluların ilk tercihi 63 bin 969 mesken ile İstanbul olurken 30 bin 326 konut satışıyla Antalya, ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan yabancılar, artık konutun yanı sıra Antalya'ya yatırım yapmaya da geliyor.Koronavirüs döneminde bile yatırımcının ilgisinin devam ettiği Antalya'da sadece martmayıs ayları arasında bile 55 yeni yabancı ortaklı firma kuruldu. Böylelikle şehirdeki yabancı ortaklı işletme sayısı 4 bini aştı.