Bu bilinçle mücadele zor

Koronavirüsle mücadele üç altın kelimeden geçiyor; maske, mesafe ve temizlik. Ancak bilinçsiz tavırlar bu mücadelenin önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor. Bunun son göstergesi Isparta'da salgınla etkin mücadele yürüten Filyasyon Koordinasyon Merkezi'ne yönlendirilen sorular oldu. Merkez sorumlusu Uzm. Dr. Özaydın Boylubay, karantina ve filyasyondaki vatandaşlardan 'Karantinadayım, yakınımın cenazesine çift maske takarak ve uzakta durarak katılabilir miyim', 'Düğüne katılabilir miyim' gibi sorular geldiğini anlattı Boybulay, cenaze, düğün gibi topluluk içeren organizasyonlarda risk yüksek olduğu için temaslı veya pozitif kişilerin katılımının birçok kişiyi risk altına soktuğunu söyledi.Isparta'da korona virüsü yenen 76 yaşındaki Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Fevzi Boşgelmez de vatandaşları maske konusunda uyardı. Boşgelmez, "Yürüyüş yaparken, bunaldığım zamanlarda maskeyi burnumdan indiriyorum. En büyük hatam o oldu. Maskeyi indirdiğim zaman bulaşmış olabileceğini tahmin ediyorum" diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da muhtarın bu çağrısını sosyal medya hesabından paylaşıp, maske kullanımına dikkat çekti. Bakan Koca, paylaşımında, "Söylediği çok basit: Maske kuralına uyulursa hastalık azalır. Kendinden biliyor: 'Hatam, maskeyi burnumun altına indirmekti'" diye yazdı.Duyarsızlığın bir diğer göstergesi ise Antalya'da yaşandı. Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde ev malzemeleri satan bir işyerinde 'Ne alırsan 6 TL' afişini görenler, korona virüsü unutup mesafe kuralına uymayarak izdiham oluşturdu. O anlar cep telefonuyla çeken kadın vatandaş, "Hayatımızı 6 TL'ye sonlandırıyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi. Antalya'da polisin koronavirüs salgınına karşı cadde, sokak, toplu taşıma, park ve bahçelerdeki denetimi hız kesmeden sürüyor. Denetimler kapsamında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde polis ekipleri maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Antalya'da maskesini düzgün takmayan ya da cebinde taşıyan vatandaşlar, polisleri görünce ceza yememek için maskelerini taktı. Polis, maske takmayanlara 900 TL'lik ceza kesti.