Galibiyet için 15 dakika yetti

MİSLİ Com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Karaman Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Fethiyespor bu galibiyetle puanını 9'a çıkartarak, ligde 5'inci sıraya yükseldi. Maça hızlı başlayan Fethiyespor, golü 10'uncu dakikada buldu. Yakup'un ceza sahasına ortasında kafayı vuran Anıl Arıcıoğlu topu ağlara yolladı. Fethiyespor baskılı oyununu bu dakikadan sonra da sürdürdü. 15'inci dakikada Berkay'ın savunma arkasına attığı topu Ali Han içeriye çevirdi. Topu iyi takip eden Anıl Gir topu filelerle buluşturdu. Fethiye Şehir Stadı'nda oynana maç bu gollerle 2-0 tamamlanırken, her iki takımın da birer şutu dikekten döndü.