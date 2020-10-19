Kırmızı akşam

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK'yı evinde ağırladığı maçta fırsatı kaçırdı. 4 kırmızı kartın gösterildiği maç 1-1 berabere bitti. Maç Antalyaspor'un istediği gibi başladı. Henüz 3'üncü dakikada Amilton'un ortasında Sidney Sam gelişine vurduğu şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 16'ncı dakikasında Akrep bu kez Naldo ile gole yaklaştı. Nuri Şahin'in serbest atışı sonrasında Naldo'nun ceza alanı içinden şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.Maçta bu dakikadan sonra Kevin Mirallas ile Gaziantep FK iki pozisyonda gole yaklaştı. Ancak 28'inci dakikada Kevin Mirallas topsuz alanda ceza alanı çizgisinin üzerinde Veysel Sarı'ya kafa vurunca hakem Koray Gençerler 1 dakika önce sarı kart gösterdiği Mirallas'ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Böylece en önemli gol silahı oyun dışı kalan Gaziantep FK karşısında Akrep büyük fırsat yakaladı. 41'inci dakikada da Podolski'nin sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.İkinci yarı da Antalyaspor'un istediği gibi başladı. 66'ncı dakikada Souza Morais, ceza alanı çizgisi üzerinden Sidney Sam'a yaptığı faulden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ancak bu dakikadan sonra tablo değişti. 70'inci dakikada Enver Cenk Şahin'in kale önüne yaptığı ortada Furkan Soyalp kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesinin ardından ise orta hakem golü verdi: 1-1. Eksik rakibi karşısında fırsatı kullanamayan Antalyaspor'da golde imzası olan Sidney Sam, 79'uncu dakikada Mehmet Erdem'e yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 88'inci dakikada Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışından sert şutu direkten döndü. 90+6'ncı dakikada ise Mehmet Erdem'e faul yapan Ufuk Akyol ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.FTA Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan Süper Lig tarihinde oynanan üçüncü maçta da skor değişmedi. Geçen yıl da oynanan 2 maç 1-1 sona ermişti. Süper Lig'de oynadığı son iki iç saha maçını gol yemeden kazanan Antalyaspor, üç maçlık seriyi yakalama fırsatını Gaziantep karşısında kullanamadı. Antalyaspor en son üç maçlık gol yememe serisini Aralık 2016'da yakalamıştı.ANTALYASPOR'DA skora katkı yapan oyuncu sayısındaki artış sürdü. Akrep'in Süper Lig'de attığı son yedi iç saha golünü yedi farklı oyuncu kaydetmişti. Ersan Gülüm, Adis Jahovic, Fredy Ribeiro, Gustavo Blanco, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert ve Veysel Sarı'dan oluşan listeye, Gaziantep maçında Sydney Sam de eklendi. Liste 8 isme çıktı.SÜPER Lig kariyerinde yabancı teknik direktörlere rakip olduğu 12 maçın sadece birini kaybeden Tamer Tuna, tek yenilgisini aldığı Marius Sumudica ile 5'inci kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Sumudica 1 galibiyet alırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı