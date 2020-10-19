Kozalağın bile turşusunu yaptı

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 240 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve yumurta, hamsi, yer elması, şeker pancarı, biber, ejder meyvesi, ceviz, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranın vitrinini turşularıyla doldurdu. Son olarak turşu koleksiyonuna iç bakla turşusunu ekleyen Hazar, turşu kurmanın inceliklerini anlattı.Kuracağı turşu için çeşme suyu kullandığını söyleyen Hazar, "3 litre suyun içine yarım su bardağı sirke, bir tam su bardağı limonlu su, bir tam su bardağı kaya tuzu ve yarım su bardağı limon tuzunu ekleyip karıştırıyorum. Sebze veya meyve ile 6-7 sarımsak ve 2 defne yaprağı ekliyorum" ifadelerini kullandı.