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Lider aslan avında

Lider Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray karşısında yenilgisizlik zincirine yeni bir halka eklemek istiyor. Şimşek’te tek olumsuzluk ise kaptan Efecan’ın yokluğu olacak

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Lider aslan avında
Süper Lig'e süper bir başlangıç yaparak 3 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğuna oturan Aytemiz Alanyaspor, bugün karşılaşacağı Galatasaray maçı ile seriyi sürdürmek istiyor. Turuncu yeşilli takım, dün karşılaşma için İstanbul'a gitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

9'UNCU KARŞILAŞMA
Alanyaspor ve Galatasaray bugün oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 9'uncu kez rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın 6-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon ligde İstanbul'daki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, Alanyaspor da Alanya'da 4-1'lik skorla galip gelmişti.
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Lider aslan avında
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