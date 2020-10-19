Lider aslan avında

Süper Lig'e süper bir başlangıç yaparak 3 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğuna oturan Aytemiz Alanyaspor, bugün karşılaşacağı Galatasaray maçı ile seriyi sürdürmek istiyor. Turuncu yeşilli takım, dün karşılaşma için İstanbul'a gitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Alanyaspor ve Galatasaray bugün oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 9'uncu kez rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın 6-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon ligde İstanbul'daki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, Alanyaspor da Alanya'da 4-1'lik skorla galip gelmişti.