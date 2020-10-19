MHP Antalya’da gövde gösterisi yaptı

MHP Antalya İl Başkanlığı 13'üncü Olağan Kongresi Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. MHPAntalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un tek aday olduğu kongreye, aralarında AK Par- tili ve MHP'li milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda davetli ile parti üyeleri katıldı. Kongrenin divan başkanlığını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Antalyalı partililerle bir araya geldi.Türkiye genelinde 9 Ağustos'tan bu yana 53 il ve 901 ilçe kongresini gerçekleştirdiklerini kaydeden Yalçın, "14 Mart 2021 tarihinde yapacağımız büyük toyumuza, büyük kurultayımıza hemen hemen hazır hale geldik" dedi.Kongrelerin 2023 vizyonlarına ulaşma açısından önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "MHP'nin görüş ve düşünceleri nettir, açıktır. Cumhur İttifakı çerçevesinde 2023 idealine ulaşma hususunda bütün Türkiye genelinde yaptığımız kongreler, bu amaca hizmet edecektir" açıklamasında bulundu. MHP'nin Türk milleti için siyaset yaptığının altını çizen Yalçın, "Bu aziz milletin hizmetkarıyız. Türk milletinin kalkınabilmesi ve müreffeh hale gelebilmesi için her türlü tedbiri almaya, her türlü fedakarlığı göstermeye hazırız. Bu anlayış içerisinde Türkiye'nin geleceğinin çok daha iyi olacağı, beka konusundaki problemlerin mutlak surette halledileceği kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.