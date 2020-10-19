Tarımda kadın dayanışması

TÜRKİYE'NİN sebze ve meyve deposu Antalya'nın Aksu ilçesinde 23 yıldır profesyonel çiftçilik yapan Ziraat Mühendisi Saide Karataş, kadın çiftçilerin problemleriyle yakından ilgilenerek, onlara ücretsiz danışmanlık yapıyor. Çiftçi bir aileden gelen Saide Karataş, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Aksu ilçesinde en büyük hayali toprakla buluşarak işini yapmaya başladı.35 dönüm arazisi üzerinde ağırlıklı olarak domates yetiştiren Karataş, biber ve başka ürünler de yetiştiriyor. Çiftçi kadınların çok fedakar olduklarını belirten Saide Karataş, "Nerede kadın çiftçilerin çalıştığı bir sera görsem yanlarına gidiyorum. Onlara ücretsiz danışmanlıklarını yapıyorum hem de bitkilerini gözlemliyorum. Çiftçi kadınlarımız çok fedakârlar. Hem ev hanımı, hem anne hem de seralarında maddi karşılık beklemeden çalışan kişiler" dedi.Gençlerin tarıma yöneldiğini ifade eden Karataş, gençlerin teknolojiyi sevdiğini hatırlattı. Tropikal meyvelerin ilçe genelinde artmasının gençleri tarıma yönlendirdiğini kaydeden Karataş, "Gençler teknolojiyi seviyor. Mesela bilgisayar sistemi ile sulama, havalandırma, gübreleme, topraksız tarım, katlı çilek seraları gençlerimizi cezbediyor. Mesleği tarım olmayanlar bile üretime başladılar. Gençler üretmek istiyor. Hükümetimiz de bu konuda genç çiftçilere destekler veriyor" ifadelerini kullandı.