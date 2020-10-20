Fırtına kabusu can aldı

ANTALYA'DAsonbaharın ilk yağışları şehri hazırlıksız yakaladı. Kumluca ilçesinde şiddetli yağış, dolu ve fırtına yerleşim yerleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı. Yağış, dolu ve fırtına, Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde seralarda zarara neden oldu.Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu. Otobüs beklerken, fırtına nedeniyle durağın üzerine devrilmesi sonucu demir profilin altında kalan Gülseren Çiçek (28) öldü. Kaş ilçesinde ise fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve tarım arazileri beyaza büründü. Dolu yağışı, nar ağaçlarında ve üzüm asmalarında hasara neden oldu. Şehir merkezinde ise vatandaşlar şiddetli yağışa kısa kollu giysilerle hazırlık- sız yakalandı. Zaman zaman yollarda ise su birikintileri oluştu. Meteoroloji ise yağışlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirterek, sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı uyardı.