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Fırtına kabusu can aldı

’da fırtına kabusu geri döndü. En büyük darbeyi Kumluca gördü. Bir kişi yaşamını kaybetti. Seralarda büyük maddi zarar meydana geldi

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Fırtına kabusu can aldı
ANTALYA'DA sonbaharın ilk yağışları şehri hazırlıksız yakaladı. Kumluca ilçesinde şiddetli yağış, dolu ve fırtına yerleşim yerleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı. Yağış, dolu ve fırtına, Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde seralarda zarara neden oldu.

BİR KİŞİ ÖLDÜ
Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu. Otobüs beklerken, fırtına nedeniyle durağın üzerine devrilmesi sonucu demir profilin altında kalan Gülseren Çiçek (28) öldü. Kaş ilçesinde ise fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve tarım arazileri beyaza büründü. Dolu yağışı, nar ağaçlarında ve üzüm asmalarında hasara neden oldu. Şehir merkezinde ise vatandaşlar şiddetli yağışa kısa kollu giysilerle hazırlık- sız yakalandı. Zaman zaman yollarda ise su birikintileri oluştu. Meteoroloji ise yağışlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirterek, sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
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Fırtına kabusu can aldı
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