Futbolun yüz karası

En son kendi sahasında Trabzonspor ile son dakikada attıkları golle berabere kalan Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın maçtan sonra yaptığı hareketlere bir yenisini Antalya'da ekledi. Trabzon maçı sonrası yöneticiler ve maçın hakemine yaptığı hakaret nedeniyle cezalı olduğu için Antalya'da maçı protokol tribününden izleyen Sumudica'nın yöneticilere hakaret drolu sözleri bardağı taşırdı.Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle Antalya Stadı protokol tribününden takip ettiği maç sonrası yıldız futbolcuları Lukas Podolski ve kendisine küfrettiğini öne sürdü. Süğlün, "Yanlış anlaşılmasını istemiyoruz ama bu teknik direktör böyle devam ettiği sürece Türk futboluna ciddi zarar verecektir" dedi.Rumen teknik adam Sumudica'nın maç boyunca çok fazla tahrik edici hareketler yaptığını söyleyen Murat Süğlün, "En son yaptığı el kol hareketlerinin ardından kendisine İngilizce, saygılı olmasını söyledim. O da bana küfürle karşılık verdi. Herkesi tribünde çileden çıkardı. Çileden çıkarmadığı kimse kalmadı. Davranışları çok kötüydü. Antalyaspor camiası olarak ilk kez böyle bir şeye şahit olduk. Ne böyle bir teknik adam ne de başka birini gördük. Sumudica, devamlı aynı şeyleri yapıyor. Aldığı cezaya rağmen hiçbir şey değişmemiş. Sumudica gerçekten büyük terbiyesizlik yaptı" ifadelerini kullandı.Tek maçlık cezaların yeterince caydırıcı olmadığına değinen Süğlün, "Cezalar demek ki yeterli değil. Gaziantep Futbol Kulübü'nden kimseye bir saygısızlığımız olmadı. Onların da bize aşırı bir hareketi olmadı. Onları maç sonunda tebrik ettik. 9 kişi ile 1-1 berabere kaldılar. Deplasmanda 9 kişiyle alınan 1 puan var, bu kadar kışkırtmaya, tahrike ne gerek var. Başarılı gördüysen kendi- ni bunu kutlayabilirsin. Ama bunun yolu bu değil " ifadelerini kullandı. Süğlün, ayrıca Sumudica'nın maç boyunca Veysel Sarı'ya da sürekli bağırdığını belirtti. Maçtan sonra yöneticilerden Berkay Bahar da sosyal medya hesabından Rumen hocaya tepki gösterdi.ANTALYASPOR Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci golü bulamadıklarını ve sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi. Tuna, sahaya kazanma odaklı çıktıklarını ve maçın başında golü de bulduklarını belirtti. Golün ardından oyunu tutup, kontrol ettiklerini anlatan Tuna, "İkinci golü atacak pozisyonlara girdik. İkinci golü bulamadık. Rakibin eksik olduğu anlarda tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İkinci yarı oyunun başında da kontrol bizdeydi. Pozisyon vermediğimiz bir maçta duran toptan tartışılır bir gol yedik ve maç 1-1 bitti" dedi.İYI oynadıkları ve kazanma arzularının en yüksek olduğu seviyede rakip takımların yedek kulübelerinden müdahaleler olduğunu kaydeden Tamer Tuna, "Oyunda gerilmeler oldu. Tabii ki puan kaybetmemizin arkasına buna sığınmıyorum. Bu durumu oyun dışında tutuyorum. Kulübedekilerden hakeme, oyunculara sahada herkese karşı bir tepki var. Bahanesi olamaz. Avrupa'da kulübeden kafayı çıkaramazsınız, bunun kontrolünü UEFA yapıyor. TFF'den yaptırımlar ve cezalar verilmesini bekliyoruz. Kazanamaya alışkın bir takımız. Kazanarak ayrılmak istedik. 1-0 yakaladık, 2'yi atacak pozisyonlarımız vardı. Bizde 10 kişiyken beraberliği yakaladığımız maçlar oldu, rakipte yaptığınız bir hatada golü buldu ve bedelini ödedik. Maalesef 3 puanı alamadık, maçı 1 puanla kapattık" diye konuştu.FTA Antalyaspor'un takım kaptanı Hakan Özmert'ten kötü haber geldi. Gaziantep FK maçında forma giyemeyen deneyimli futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Hakan Özmert'in, 9. haftada Alanyaspor ile oynanacak Antalya derbisinden önce forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.