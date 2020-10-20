İyiliğe adanan bir yaşam

3 yaşındayken Ankara'da cami avlusuna bırakılan ve ardından yetiştirme yurdunda büyüyen 39 yaşındaki Doğan Elden, yaşamını iyiliğe adadı. Bir zabıta memuru tarafından götürüldüğü Çocuk Yuvası'ndan 18 yaşında ayrılan Elden, hayata tırnaklarıyla tutundu.Yaşadığı zorlu hayatı anlatan 6 kitap yazan Elden, sıcak bir ailenin özlemi içinde büyüdüğü günleri ve sonrasında yaşadığı yokluğu başkaları yaşamasın diye yardım faaliyetlerine ağırlık verdi. İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldüren Elden, bu özelliği ile de kentte 'Yerli Robin Hood' olarak tanındı. Elden, hayırsever katkılarıyla toplanan akülü araba, gıda, giyim gibi yardım malzemelerini adreslere ulaştırıyor.Elden, 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü yardım faaliyetlerinde hayırseverlerin destekleriyle Türkiye genelinde 2 bin 450 ailenin ve 86 engelli çocuğun yüzünü güldürdü. Yetiştirme yurdunda büyüdüğü için 'Benim annem de babam da devlet' diyen Elden son olarak doğuştan bedensel engelli 4 yaşındaki Muhammet Miraç Gülyaprağı'na da tekerlekli sandalye yardımına aracılık etti. Engelli çocuğun babası Faruk Gülyaprağı ise, "Daha önce çocuk arabasıyla dışarı çıkartıyorduk. Boy ve kilosu artınca sürekli düşme korkusu yaşadık. Hayırseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.