Muhtarlar meydanda

ANTALYA, Isparta ve Burdur'da Muhtarlar Günü kutlandı. Üç ilde de etkinlikler Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp katıldı. Mustafa Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarları makamında toplayarak bizlere ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Bürokratların muhtarlara itibar göstermesini ve güvenmesini sağlamıştır" dedi. İlçelerde de etkinlikler düzenlendi. Akseki'de Belediye Başkanı İbrahim Özkan, muhtarlara karanfil dağıttı.Isparta'da ise törene bir sokak köpeğinin muhtarların arasına girip saygı duruşuna eşlik etmesi damga vurdu. Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, muhtarlığın öneminin koronavirüs salgını sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Muhtarlarımız kapı kapı dolaşıp maske dağıttı, sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek ulaştırdı, filyasyon ekiplerine destek verdi" diye konuştu. Burdur'un Bucak ilçesinde ise muhtarlar çeleng töreni sonrası Azerbaycan'a destek için Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtı.