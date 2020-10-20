Patara’ya yeni müze

İlk olarak SABAH Akdeniz'in gündeme getirdiği Patara Antik Kenti'nde bulunan telsiz telgraf istasyonuyla ilgili restorasyonun yol haritası belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan istasyonla ilgili projenin detaylarını anlattı. İstasyonun, Sultan Abdülhamid Han döneminde Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı Trablusgarp ile bağlantıyı sağladığını hatırlatan Varank, "Tarihi öneme sahip telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun olarak restore ediyoruz. Hem ecdadımızın sembol anıtlarından birini kazanacak, hem de bu yapıyı turizme ve bilim insanlarımızın çalışmalarına açacağız" ifadelerini kullandı. İstasyonun telsiz müzesi olacağı öğrenildi.Anadolu'nun ilk telsiz telgraf istasyonunun 114 yıl sonra restore edilip, turizme kazandırılacağını anlatan Varank, "1906 yılında Anadolu ile Trablusgarb'ı birbirine irtibatlandıran iki istasyon kuruldu. Biri Patara'da diğeri Derne'de bulunan istasyonlar, yaklaşık 110 yıl önce farklı zamanlarda İtalyanlar tarafından bombalanarak tahrip edildi. Mustafa Kemal Atatürk de Libya'daki istasyonun bulunduğu Derne'de yerel halkı teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı savaştı. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile diplomatik, siyasi, ekonomik ve askeri birçok alanda iş birliğini derinleştiren Türkiye ve Libya, tarihten gelen köklü bağlarını yeniden keşfediyor. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu toprakları içindeki Libya ile olan sıkı ilişkilerini kültürel bir boyuta da taşıyor" dedi.Proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle ayağa kaldırılacak. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de Patara'ya gelerek incelemelerde bulundu ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'tan bilgi aldı. Kazıda bulunan parçaları tanıtan Işık, çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler istasyon ile ilgili kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, restorasyona ilişkin ihalenin yapıldığını kaydetti. Güler, "Çok kısa süre içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanacak" diye konuştu.