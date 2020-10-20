ANTALYA'DA koronavirüs sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları düzenlenen katma buluşan sağlıkçılar stres attı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Duacı Mahallesi'ndeki Alaaddin Keykubat kampında anne-kız kampı etkinliğinde sağlıkçılar çeşitli sportif aktivitelere katıldı. Şehirdeki hastanelerde çalışan 23 personel ile kızlarının katıldığı kampta, bisiklet, tırmanış, ok atma, golf, dart, bocce, yüzme, kamp ateşi ve müzik faaliyetleri yapıldı. Anne-kız kampının ardından, 24-25 Ekim'de sağlık çalışanlarının çocukları, 31 Ekim-1 Kasım ve 7-8 Kasım'da ise baba-oğul ve yine annekız kampları gerçekleştirilecek.