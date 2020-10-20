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Zeytin Mektebi’nde ilk ders heyecanı

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Zeytin Mektebi’nde ilk ders heyecanı
ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Zeytin Mektebi'nde ilk ders verildi. 'Zeytin ve Zeytinyağına Dair Herşeyi Öğrenin' sloganıyla başlayan ve ilk ders konusu 'dünyada zeytin ekonomisi' olan online Zeytin Mektebi'ne ilgi yoğun oldu. ATB Başkanı Ali Çandır, zeytin ve zeytinyağında gerek üretim, gerekse bu ürünlerden sağlanan katma değer açısından hak edilen yerde olunmadığını belirterek, "Umarım bu eğitim, topraklarımızın müthiş zenginliği zeytinin hak ettiği katma değeri kazanması için önemli katkılar sağlar" ifadelerini kullandı.

19 KASIM'A KADAR
Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise tarımda üretici eğitimlerinin önemini vurgularken, pandemi döneminde de bu eğitimleri aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Zeytin Mektebi, hasat, sulama, budama ve zeytin zararlıları gibi konularla 19 Kasım'a kadar devam edecek.
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Zeytin Mektebi’nde ilk ders heyecanı
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