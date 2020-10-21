Mutluluğu toprakta buldu

İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra gıda ve dijital pazarlama firmalarında 5 yıl çalışan 32 yaşındaki Mehmet Karaöz, kentin yoğunluğu ve iş stresinden kurtulmak için memleketi Antalya'ya döndü. Burada çiftçilik yapmak isteyen Karaöz, çevresindekilerin "Üniversite mezunusun. Çiftçilik zor iş. Kendi işini yap" sözlerine aldırış etmeden, Kepez ilçesinde 2 dönümde kurulu serayı kiraladı.Yaptığı araştırmalar ve aldığı eğitimler sonrası serasına 'aloe vera' bitkisi eken Karaöz, kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Karaöz, hayallerinin peşinden gittiği için hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi. İstanbul'daki yaşamının çok yorucu ve stresli geçtiğini belirten Karaöz, toprakla uğraşmanın kendisini dinlendireceğini düşündüğünu ve terapi geldiğini için memleketine döndüğünü söyledi. Karaöz, "Sevdiğim işi yaparak ülkem için üretmek istiyorum" dedi.