Şampiyonluk yakışıyor

AYTEMİZ Alanyaspor, ilk kez Galatasaray'ı sahasında mağlup ederek son üç sezondur süren başarısına bir yenisini daha ekledi. Aytemiz Alanyaspor bu galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor geçen sezondan bu yana yükselen grafiğini, değişen takım kadrosuna rağmen sürdürüyor. Bu sezon 15 farklı isim ve teknik direktör değişikliğinin ardından gücüne güç katarak yoluna devam eden ve 5'inci haftayı 13 puanla lider kapatan turuncu yeşilli takım, Avrupa Kupası dönüşü sadece Çaykur Rizespor'a puan kaybederek, beraberlikle ayrıldı.GALATASARAY Nisan 2018'den beri evinde oynadığı maçlarda frikikten gol yemezken, bu istatistiği dün akşam Alanyaspor'un başarılı forveti 43'üncü dakikada attığı muhteşem golle bozdu. Turuncu yeşilli formayla ilk golünü de atan Babacar, takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü ise bu sezon 5 maçın 3'ünde rakip fileleri havalandıran Davidson attı. Davidson takımının gol yollarında oldukça etkili bir oyun ortaya koyarken geçen sezon Papiss Cisse'nin ardından Alanyaspor'un bu sezon gol krallığı yarışında olacak futbolcularından biri olması bekleniyor. Geride kalan 5 haftada 5 maçın 3'ünde toplam 5 gol 1 asisti bulunan Brezilyalı sol kanat oyuncusu, takımının 5 haftada attığı 13 gole en çok doğrudan katkı sağlayan oyuncu oldu.AYTEMIZ Alanyaspor'un her yıl gelişen başarısına vurgu yapan Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Şampiyonluk büyük bir kelime, şampiyonluğa oynamak büyük bir cümle. Biz bu cümleyi kurmaktan asla korkmuyoruz. Bu maç bizim için seviye maçıydı, seviyemizi gördük. Ben ve takımım zirveye oynamak istiyor. Tabii ki önemli rakiplerimiz var, çok ciddi rakipler var ama biz yarışmacı, zirvede olan bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi ağzımıza yakışıyor" diye konuştu.