Yörükler düğünde buluştu

MUĞLA İl Beyi, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve zamanda Çalış Yörük Çadırı sahibi İsmail Uzunoğlu'nun öğretmen kızı Tuğçe Uzunoğlu, hayatını turizmci İbrahim Üçpınar ile birleştirdi. Koca Çalış Mevkii'ndeki bir mekanda gerçekleşen düğün törenine Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya illerindeki Yörük derneklerinin başkanları katıldı.DÜĞÜNDE maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Kovid-19 tedbirlerinin alındığı düğünde davetlilerin ateşi ölçülüp, maske takdim edildi. Tuğçe ve İbrahim çiftinin şahitliklerini Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Isparta Yörük İlbeyi Mustafa Küçükyaman, Antalya Yörük İlbeyi Hamdi Sarıca ile çiftin yakınları yaptı. Alınan önlemler kapsamında sadece genç çift dans ederken, İbrahim ve Tuğçe çiftinin oynadığı Kerimoğlu Zeybeği de izleyenlerden alkış aldı.