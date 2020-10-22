Altın da kayıp soyguncu da

ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde 17 Ekim Cumartesi sabahı Sevda Kuyumculuk isimli işyerinden yunus polisi üniformasıyla 1 kilo altını alarak kaçan soyguncu hala yakalanamadı. Polis 5 gündür bölgeyi abluka altında tutuyor. Kuyumcu soyguncusunun bölgeden çıkamadığın düşünen polis günlerdir ev ev inceleme yapıp şüpheli adreslere sorgulama yapıyor.Ancak bir türlü soyguncunun izine rastlayamadı. 24 saat denetimlerini sürdüren ekiplere bölgeyi gören tüm esnaf ve MOBESE kameraları da incelemeye aldı. Olay anıda bölgeden geçen tüm araçların plakaları sorgulanıp araştırılıyor. Bir yılda ikinci kez soyulan Sevda Kuyumculuk sahibi Feyvi Bulce ise yaşadığı olayın şokunu atlatmış değil. Hala altınlarının bulacağından ümitli olduğunu belirten Bulce, "İlk yaşanan soygunda ekipler bir saat içinde iki soyguncuyu bulup altınlarımı geri getirmişti. Şimdi dört gözle altınlarımın bulunmasını bekliyorum" dedi.Olayda işyeri sahibi ve komşusunu kelepçe takıp, ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getiren soyguncu, yoldan geçen bir aracı çevirmiş, araç 1 kilometre bile gidemeden otomobilin gazı bitmiş ve yolda kalmışlardı. Soyguncu daha sonra araçtan inerek yürüyerek altınlarla kaçmıştı.