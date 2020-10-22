Çalışmalar başladı

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
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AYTEMİZ Alanyaspor salı gününü izin yaparak geçirdikten sonra dün akşam Cengiz Aydoğan tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde toplandı. Almanya ile oynanan özel karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılan kaptan Efecan, kulüp doktoru nezaretinde tedavisi sürdü.

ATAN TAKIMI UYARDI
AYTEMIZ Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, antrenman öncesi toplantı yaptı. Oyuncularına uyararak Fatih Karagümrük karşılaşmasına hazır olmalarını istedi. Galatasaray maçında filelerini havalandıran Babacar ve Devidson'a ise arkadaşları tarafından tebrik edildi.
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