ANTALYA'DA yaşayan Melike Selçuk (27), yaklaşık 5 yıldır su altı modelliği yapıyor. Su altında verdiği pozlarla sosyal medyada beğenilen modeller arasında yer alan Selçuk, özellikle tek nefesle su altına yapılan çekimlerde rahatlığıyla dikkati çekiyor. Yıl içerisinde yeri geldiğinde 100'e yakın dalış yaptığını anlatan Melike Selçuk, pandemi nedeniyle bu yıl sayının çok az olduğuna işaret etti. Cankurtaran eğitmeni ve su altı fotoğrafçısı Adnan Büyük de, "Su altı modelliği aslında bizim su altı güzelliklerimizi tanıtmak için kullanılabilir. Biz de bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.