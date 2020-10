Babadağ’da mavi heyecan

HER yıl on binlerce macera tutkununun atlayış yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde koronavirüs salgınına karşın hareketlilik sürüyor. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçi ağırlamaya başlayan merkezde 15 Ekim itibariyle 64 bin 96 kişinin uçuş yaptığını açıkladı. Çıralı, geçen yıl havada görüntü çekimi dahil 750 lira olan uçuş fiyatının bu yıl 550 liraya kadar düştüğünü, yaşanan yoğunluk dolayısıyla yılın geri kalanın daha güzel geçeceğini belirtti.Yılsonunun 70 bin uçuşla tamamlanmasını beklediklerini anlatan Çıralı, "2018'de 162 bin 776, 2019'da 166 bin 813 uçuş gerçekleşmişti. Bu yıl 200 binleri yakalamayı düşünüyorduk. Salgın nedeniyle kayıp yaşandı. Teleferik tamamlanınca bu rakamı yakalarız" dedi.