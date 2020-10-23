Bayrama özel coşkulu kutlama

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyetin 97. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Bandosu 24-29 Ekim tarihleri arasında 19 ilçede mobil konserler düzenleyecek. 29 Ekim'de düzenlenecek mobil fener alayı ise bayram coşkusuna renk katacak. Klasik araçlar, offroad araçları, vosvos arabalar, motorlar, zabıta araçları, itfaiye araçları ve Cumhuriyet Bandosu'nun yer alacağı Fener Alayı 18.30'da Konyaaltı Varyant'tan başlayacak. Fener Alayı şehir turu atıp Cam Piramit önünde sona erecek. Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf sergisi açılacak.