Esnafa lise diploması

MESLEKİ ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimi ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında esnaf ve sanatkarların lise diploması alabilmeleri amacıyla başlatılan 'Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı' hakkında görüşme gerçekleştirildi.Program hakkında bilgi aktaran Akgül, mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görenlerin diploma almalarının önünün açıldığını söyledi. Akgül, "Diploma programına başvuranlar haftalık l5 saat, 36 haftaya kadar varan eğitim programları ile telafi derslerine devam ederek sonunda başarılı olup diploma almaya hak kazanacaklar" dedi. AESOB Başkanı Dere ise esnafın çalışma saatleri ve pandemi süreci göz önünde bulundurularak program şartlarının esnaf ve sanatkarlara daha uygun bir duruma getirilmesini istedi.