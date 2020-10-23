Kızı için canını verdi

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran baba yaşamını yitirdi.Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ferit Tuşan (56), kızı Kamile Tuşan (12) ile sahile gitti. Kızının denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladığını fark eden baba Tuşan, çocuğunu kurtarmak için hiç çekinmeden suya girdi. Kızını kurtaran baba boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların fark etmesiyle denizden çıkarılan Ferit Tuşan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ferit Tuşan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Babasının kurtardığı Kamile Tuşan'ın ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilerek yakınlarına teslim edildi.