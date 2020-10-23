Koca dehşeti

Isparta'da öfkeli koca, boşanma aşamasında olduğu eşinin evini basarak, şehirde kriz yaşandı. Olay, İstanbul Caddesi üzerindeki apartmanda yaşandı. Bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.K.'nın oturduğu giden İ.K. 6- 7 yaşlarındaki kızı E.K. ile görüşmek istediğini söyledi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.K.'nın evine gelmesi sonrası A.K. durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı.İ.K. yanında getirdiği tabancayla A.K.'ye ateş ederek, elinden yaraladı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İ.K., polisler eve geldiği sırada yaraladığı eşi A.K.'nın dışarı çıkmasına izin verdikten sonra yanına kızı E.K.'yı da alarak kendisini içeri kilitledi. A.K., ambulansla tedavisi için hastaneye gönderildi. Polise teslim olmak istemeyen İ.K., kızıyla birlikte balkona çıkarak, kendisini almaya geldikleri takdirde kafasına ateş edeceğini söyledi. İ.K. elindeki tabancayı başına ve göğsüne dayayarak, polisi tehdit etti.Bu sırada kızı E.K. ise polislere, "Babamı öldürmeyin, gidin buradan" diye bağırırken, eline geçirdiği çeşitli maddeleri attı. E.K. zaman zaman babasını teselli ederek, gözyaşlarını sildi. Babası kendi başına silah dayadığı anda E.K., iki eliyle kulaklarını tıkayarak, "Baba ne olur yapma" diye feryat etti. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif iknacı polis olarak olay yerine geldi. Zarif'in bir süre görüştüğü İ.K., kızını Çocuk Şube Müdürlüğü polislerine teslim etmeye ikna oldu.Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, daha sonra İ.K.'yı bulunduğu daireye girmesine izin vermeyi kabul ettirdi. İkna çabaları daha sonra balkonda devam etti. Eşinin kendisini affetmeyeceğini, hapse girip cezaevinde çocuklarını göremeden, ceza çekeceğini söyleyen İ.K., tabancayı göğsüne dayadı. Ayhan Zarif'in, A.K.'yı telefonla arayıp, eşini affetmesi için söz almasıyla yaklaşık 3 saat süren olay sona erdi. Olayı takip eden kalabalığın alkışları arasında bulunduğu yerden indirilen İ.K., Ayhan Zarif'in aracına bindirilerek, hastaneye götürüldü.