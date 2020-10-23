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Kosova sınavı

A Takımır, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde bugün Kosova’yı ’da ağırlayacak. Maç saat 19.00’da Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanacak

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Kosova sınavı
A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 7. maçında yarın Kosova'yı konuk ediyor. Antalya'nın Manvgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Stacey Pearson yönetecek. Pearson'un yardımcılıklarını Melissa Burgin ve Emily Carney yapacak.
GRUBUNDAKİ 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan milli takım, 1 puanla son sırada bulunuyor.
ELEMELERDEKİ ilk maçında Kosova'ya deplasmanda 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya 3-0 ve 8-0, Slovenya'ya ise 6-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti. Milliler, grubundaki tek puanını Estonya ile 0-0 berabere kalarak elde etti. Gruptaki 6 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle 9 puan toplayan Kosova ise 4. sırada yer alıyor.
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Kosova sınavı
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