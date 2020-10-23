Ölüm sonrası önlem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Salı günü çıkan fırtınada durağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verilen 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in ailesi belediyeyi suçladı. Acılı eş Mehmet Çiçek, eşinin belediyenin ihmali sonucu öldüğünü söyledi. Tüp bebek tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için otobüs beklerken durağın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Gülseren Çiçek'in eşi Mehmet Çiçek ve yakınları, genç kadının mezarı başında gözyaşı döküp ve dua etti.Yaşananları anlatan Mehmet Çiçek, ''Ekmek parası için Kumluca'ya çalışmaya gitmiştik. Ailemle orada yaşamaya başlamıştım. İki sene önce babamı kaybettim. İki gün önce de eşimi kaybettim. Bir ton ağırlığındaki otobüs durağını 3 parke taşına vidalatan belediyenin ihmali sonucunda eşimi kaybettim" dedi.Eşinin fırtınadan korunmak için otobüs durağının arkasına sığındığını belirten Çiçek, "Tüp bebek tedavisi için hastaneye gidecektik. Saat 14.00'te randevu almıştık ve eşim hastaneye gidecekti. O sırada beni aradı, 'Gel beni kurtar, ben ölüyorum' dedi. Daha sonra durak üzerine düşmüş ve boynunu kırılıp vefat etmiş. Bugün benim eşim öldü, yarın otobüs durağında bekleyen çocuğunuz, eşiniz, dostunuz ya da herhangi birini o durağın altında otobüs beklerken kaybetmeyin. Ben bu acıyı çekiyorum, başkası çekmesin" diye konuştu.Er ya da geç bunun sorumluların bulunup cezalarını çekeceğine inandığını belirten Mehmet Çiçek, "İsteğim bu sorumluların bulunması. Sonuna kadar eşimin hakkını arayacağım. Yetkililerden tek istediğim bize yardım etsinler. Maddi bir destek istemiyorum. Sadece sorumluların cezasını çekmelerini istiyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Başka kimse acı çeksin istemiyorum" diye konuştu.Yaşanan acı olaydan sonra afet bölgesine 3 gün sonra 'Ölüm durağı' yeniden eski yerine monte edildi. Bu kez kaldırım taşına vidalamak yerine bir daha benzeri olaylar yaşanmaması iç in ayaklına beton dökülerek sağlamlaştırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Kumluca ilçesinde incelemede bulundu. Hacıarifoğlu, Kumluca-Finike yolu üzerinde fırtınadan devrilen ve Gülseren Çiçek'in ölümüne neden olan otobüs durağının olduğu alanda inceleme yaptı. Belediye ekipleri, parkeye tutturulan otobüs durağının ayaklarına beton döktü. Çalışmaları denetleyen Başkanvekili Hacıarifoğlu, fırtınada otobüs durağının üzerine devrilmesi sonucu vefat eden Çiçek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.