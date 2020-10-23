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Servis aracında can pazarı

Deri mağazası servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarpıp, devrildi. Kazada 8 çalışan yaralandı

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Servis aracında can pazarı
ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde bir deri ürünleri satışı yapılan iş yeri çalışanlarını taşıyan Mehmet Zeki Güney yönetimindeki 07 ABE 282 plakalı servis minibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis minibüsü devrilip, yan yattı.

MOTORU FIRLADI
Kazanın ardından motoru fırlayan minibüste bulunan personel büyük panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Personelden bazıları kendi imkanıyla bazıları da diğer sürücülerin yardımıyla minibüsten çıktı. Yol kenarında oturan personel, sağlık görevlilerini bekledi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca ambulanslar olay yerine gelmekte güçlük çekti. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 8 personel ardından çevredeki hastanelere götürdü.
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Servis aracında can pazarı
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