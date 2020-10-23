Turizmin yıldızı Kemer oldu

ANTALYA'DA koronavirüs salgınına karşın turizm hareketi sürüyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile yerli turist ile başlayan hareketlilik, 1 Temmuz'da yurtdışı uçuşlarının açılmasıyla arttı. Son olarak 15 Ağustos'ta Rusya'dan charter uçuşlarının başlaması ile ise zirve yaptı. Bu yoğunluğun merkezi ise Kemer ilçesi oldu.Kemer Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) başkanlığını yürüten Necati Topaloğlu, salgına rağmen Kemer'in iyi bir turizm sezonu geçirdiğini söyledi. İlçedeki ilk otelin 5 Haziran tarihinde, diğer otellerin de güvenli turizm sertifikalarını alarak birer birer açıldığına dikkat çeken Topaloğlu, sezonda açılan otel sayısının yüzde 95 oranına ulaştığını ve otellerin iyi bir doluluğa ulaştığını aktardı. Topaloğlu, "Kemer olarak en fazla turist ağırlayan ilçe olduk. Hiçbir olumsuzluğumuz da olmadı" diye konuştu.KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz da turizmciler olarak salgın dönemini bir test yılı olarak gördüklerini ve bu testten de başarıyla geçtiklerini açıkladı. Yorulmaz, Antalya'ya gelen turistin yüzde 70'inin Kemer'e geldiğini söyledi. Ulusoy Kemer Holiday Clup Otel Müdürü Volkan Yorulmaz, pandemi sürecinde otellerin artan masraflarının yine otellerde uygulanan israfı önleme uygulaması sayesinde karşılandığını anlattı. Yorulmaz, "Bizim en çok israfımız tabakta kalan yemekti. Yemeklerin otel personeli tarafından tabaklara konma şartı ciddi bir israfın önüne geçmiş oldu. Daha önce tatilcilerin tabaklarını tıka basa doldurmalarıyla gelen israf, uygulamayla birlikte otelin pandemi döneminde malzeme ve personel masraflarını karşılar hale geldi. Yüzde 10'a varan bir katkı sağladı" diye konuştu.