Vasiyeti yerine getirilecek

ANTALYA'NIN Alanya İlçesinde yaşayan ve felsefe kitaplarıyla dünyada tanınan 92 yaşındaki ünlü Alman filozof yazar Prof. Dr. Alfred Kosing, Konaklı mahallesindeki evinde yaşamını kaybetti. Türkiye dostu olan Kosing'in ölümü, başta komşuları olmak üzere ilçede üzüntüye neden oldu. Kosing çiftinin Alanya'daki 20 yıllık Türk komşusu Fatma Özsüer, Alfred Kosing ve eşi Brigette Kosing'in Alanya'yı çok sevdiğini belirterek, yaşlı çiftin kendisine 'ölürsek bizi Alanya'ya defnedin' diye vasiyet ettiğini söyledi.Kosing, son dönemde Yunanistan ile yaşanan diplomatik sorunlarla ilgili Avrupa ülkelerinin tavrını eleştiren ve Türkiye'yi destekleyen açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Prof. Dr. Kosing, son olarak bacaklarında yaşadığı damar sorunu nedeniyle operasyon geçirmişti. 79 yaşındaki eşi ise yine aynı hastanede bypass ameliyatı olmuştu. Alman çift geçirdikleri operasyon sonrası sağlıklarına kavuşurken, Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdırmıştı. Alfred, vasiyeti üzerine Cikcilli mezarlığına defnedilecek.