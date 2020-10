8 yıldır sönmedi

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Gürdal ailesinin evinde 8 yıl önce çıkan ve 11 yaşındaki oğulları Melih Gürdal'ın yüzde 61 engelli kalmasına neden olan yangında küle dönen oda, açılan dava aradan geçen zamana rağmen sonuçlanmadığı için 'delil' amaçlı kilitli tutuluyor.Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyü Arpalık mevkisinde yaşayan İsa Gürdal (38), 2012 yılında bir alışveriş merkezinden televizyon satın aldı. Televizyon, 3 ay sonra konulduğu odada bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında televizyonun bulunduğu odada olan Melih, alevlerin içinden annesi Melek tarafından kurtarıldı. Fedakar annenin ellerinde de yanıklar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken oda küle döndü. Anne Melek Gürdal, Bucak Devlet Hastanesi'nde, Melih Gürdal ise ambulans helikopterle götürüldüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. 153 günlük yoğun bakımda kalan küçük çocuk yüzde 61 engelli kalarak taburcu edildi.Baba İsa Gürdal, yangının televizyondan kaynaklandığını savunarak, hem firmaya hem de AVM'ye 450 bin liralık tazminat davası açtığını söyledi Gürdal, "Dava 5 yıldır devam ediyor. 18 duruşma, 3 kez keşif yapıldı. Delillerin yok olmaması için odayı kilitli tutuyoruz. Dava bir an önce sonuçlanmalı. Çünkü çok acı çektik. Ev önemli değil ama oğlum Melih bundan çok etkilendi. Onlarca ameliyat oldu, hala da olacak. Artık her gün aynı kabusu yaşamak istemiyoruz" dedi.Anne Melek Gürdal ise, "Oğlumun bulunduğu odanın alev alev yandığını gördüm. Can havliyle koştum, alevler arasında içeri girdim. Oğlumu hemen alıp dışarı çıkarmaya çalıştım. Melih'in üzerindeki elbiseler alev alev yanarken kucakladım, ellerim yandı. Melih'in elbiselerini su dökerek, söndürdüm. 8 yıl önceki yangının kokusu hala burnumda. Yanan odaya baktıkça aynı kabusu yaşıyorum. Artık mahkeme kararını vermeli ki biz de normal hayatımıza dönelim" diye konuştu.Ailenin avukatı Anıl Yetişgin ise 2015'te Bucak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde televizyon şirketi ve satıcı market aleyhine tazminat davası açtıklarını, alınan son bilirkişi raporunda yangının televizyondan çıktığının rapor edildiğini kaydetti. Yetişgin, "Dava sonuçlanana kadar oda olduğu gibi korunacak" dedi.ALEVLER arasından annesi tarafından kurtarılan Melih'te, "Çok severek oynadığım oyuncaklarımın yarısı yanmış halde küllerin arasında duruyor. Hayallerim vardı. Dava bittikten sonra oyuncaklarımı alacağım" ifadelerini kullandı.