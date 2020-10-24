Eğirdir’de lavanta atağı

ISPARTA'DA yaygınlaşan lavanta üretimine Eğirdir ilçesi de katıldı. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, yeni turizm merkezleri oluşturma çalışmaları kapsamında, Sorkuncak Köyü'nde lavanta bahçelerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Çelik'e, Sorkuncak Köyü Muhtarı Muhammet Ali Ertürk, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani ve Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği personelleri eşlik etti.Yaklaşık 50 bin kök lavanta dikimi 94 dekarlık alanda geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki günlerde Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 30 dekarlık bir alanda daha lavanta dikimi gerçekleştirilecek. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta dikimi planlanan 30 dekarlık mevcut çalılık bölge köylüler ile işbirliği içerisinde temizleniyor. Kaymakam Çelik, ileride lavanta bahçeleri arasında oluşturulacak yürüyüş yolları ve manzara güzelliğinin altyapısı için çevre düzenlemesi talimatı verdi.