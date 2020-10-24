Erasmus konseri

ANTALYABilim Üniversitesi'nde Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak amacıyla Erasmus Günleri programı düzenlendi. 3 gün süren etkinlikler kapsamında üniversitenin Instagram hesabından 'Ücretsiz Avrupa Fırsatları' bilgilendirme toplantısı canlı olarak gerçekleştirildi.Erasmus'tan daha önce yararlanan öğrencilerin fotoğrafları ve tecrübeleri çevrimiçi olarak sosyal medya kullanıcıları ile paylaşıldı. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen konser ise, pandemi sebebi ile Instagram hesabından canlı yayında öğrenciler ile buluştu. Son günde ise, Antalya Bilim Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sistemi olan Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden Avrupa ve Erasmus Programı temalı ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.