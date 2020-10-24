Gelecek yıl parlak olacak

ANTALYA, koronavirüs salgını nedeniyle turizm tarihinin en zor sezonunun sonuna geldi. Ekim başından beri günlük ortalama 30 bin civarında gerçekleşen gelişler, 19 Ekim itibariyle yarı yarıya düştü. Sezonu 1 Temmuz'da açsa da asıl hareketi 15 Ağustos'ta Rusya'dan charter uçuşlarının başlamasıyla yaşayan Antalya'da yüksek sezon 2.5 ay sürdü. Buna karşın Antalya bu süreçte 3.5 milyon turist sayısına ulaşarak rakip ülkelerinin önünde yer aldı.Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl Antalya'da turist sayısındaki düşüşün yüzde 80, gelirdeki düşüşün ise yüzde 70 olduğunu söyledi. Yavuz, dünya genelinde birçok turizm destinasyonunun dükkanı süresiz kapatırken, Antalya'nın ayakta kalmasının gelecek yıllar için büyük önem taşıdığını vurguladı. Yavuz, "Birçok ülkenin sezon esnasında pes edip sahadan çekildiği bir dönemde Antalya'ya 3.5 turist gelmiş olması ve Türkiye'nin turizm treninde kalması, sadece ülkenin geliri açısından değil, aynı zamanda yüz binlerce turizm çalışanının geleceği için umut ışığı olacak" diye konuştu. Sezonun açılmasına kadar geçecek sürecin turizm sektörü için zor olacağının altını çizen Yavuz, "Bu turizm tarihinin en uzun kışı olacak. Esas mücadele şimdi başlıyor. Ama 2021, 2020'den daha zor olmayacak. Yaz tatili yapamayıp, bir de uzun kış aylarını evine kapanarak geçiren Avrupalılar bu yaz maskelerini takıp güneşe koşacak" diye konuştu.