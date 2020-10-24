Hayatı dolu dolu yaşıyor

ANTALYA'DA 59 yaşındaki Cennet Teker, aktif yaşamı ile gençlere örnek oluyor. Milli tiratlon sporcusu olan Teker, bir taraftan bisiklet, yüzme ve koşu antrenmanlarına devam ederken, diğer taraftan tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Cennet Teker, 16 Kasım tarihinde Muratpaşa Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde İngiliz tiyatro yazarı Sarah Kane'nin '4:48' oyununu sahneleyecek.Yönetmenliğini Bülent Ünsür'ün yaptığı tek kişilik oyunda Cennet Teker, sahnede zorlu bir performansa imza atacak. Oyunda yaşamla ilgili farklı konular şizofren bir insanın beyninden seyircileri anlatılıyor. Bülent Ünsür ve oyuncu Cennet Teker izleyenleri tiyatroya ilgi göstermeye ve sahip çıkmaya çağırdı.Bel fıtığı nedeniyle yüzmeye başlamasının ardından triatlonla tanışan Cennet Teker, 50 yaş üstü kategoride Balkan ve Türkiye şampiyonluğuna imza atarak çabalarının karşılığını almıştı. Cennet Teker, ayrıca dünyanın en zorlu yarışması olarak bilinen Iron Man'e de iki kez katılarak, yarışları tamamlamayı başarmıştı.