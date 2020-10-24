İbradı’da tünelin ucu göründü

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, çalışmaları ve sorunları yerinde inceleyebilmek için başladığı ilçe ziyaretlerine İbradı ile devam etti. Yazıcı, Kaymakam Mevlana Kürkcü, Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda ilk olarak ilçeyle ilgili brifing aldı.İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlayan 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'nde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, çalışmaların yapıldığı alanda yetkililerden bilgi aldı. Konya-Antalya yolunu 26 kilometre daha kısaltacak olan Demirkapı Tüneli'nin yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Vali Yazıcı, " İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız. Demirkapı Tüneli'nin bölgemize ve Antalya'mıza büyük katkısı olacaktır" dedi.Vali Yazıcı, Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve İbradı ilçesine 7 km uzaklıkta, Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük ve tek 'Milli Mağara Parkı' olan Altınbeşik Mağarasını ziyaret etti. Vali Ersin Yazıcı, el değmemiş doğası, tarihi sokaklarıyla meşhur, Ormana mahallesindeki esnaf ve işletmeleri ziyaret etti. Yazıcı, İbradı'nın doğal ve kültürel zenginliği ile turizmden daha çok pay alması gerektiğini söyledi.Her ilçe ziyaretinde, vatanı için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailesini ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Vali Yazıcı, İbradı ilçesinde de Şehit Jandarma Çavuş Bilal Bostanoğlu'nun baba ocağını ziyaret ederek şehide Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu Devlet olarak her şartta ve durumda ailenin yanlarında olacaklarını belirten Vali Ersin Yazıcı, hep birlikte edilen dualardan sonra şehit ailesi ve yakınlarıyla sohbet etti.