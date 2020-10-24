Yediemin mezarlığı

ANTALYA'DA eksik evraktan ya da icralık olmasından dolayı trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi. Sahipleri tarafından alınmayan yada satışa çıkmayan birbirinden değerli binlerce otomobil çürümeye bırakıldı. Otoparkta satış masrafının altında bir ücreti olan motosikletlerin ise hiç alıcısı çıkmadığı için artık hurdaya dönmüş durumda.Pandemi nedeniyle işlerinin yüzde 80 düştüğünü dile getiren Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu ise "Türkiye'deki tüm yedieminlerin bir döviz çöplüğü durumunda. Bununla alakalı icra iflas kanununda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor" dedi. Otoparktaki araç sayısının 3 bine ulaştığını kaydeden Topçu, "Bu sayının yarısı motosiklettir. Motosikletin değeri, satış fiyatından düşük olduğu için satılamıyor.Motosikletler belirli süre bekledikten sonra hurda olarak satışı gerçekleşiyor. Bu tamamen ülke ekonomisine eksi yönde bir zarar veriyor" diye konuştu.