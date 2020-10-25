100 polisle baskın

Antalya'da 100 polisin katılımıyla 3 mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 128.5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda, tuvalet sifonuna saklanmış iki hassas terazi bulundu.

TUVALETTE HASSAS TERAZİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı 100 polis ve birçok narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda, evlerde arama yapıldı. Polis bazı evlere girmek için koçbaşıyla kapıları kırdı. Aramalarda, tuvalet sifonuna saklanmış iki hassas terazi ile 128.5 gram eroin maddesi ele geçirildi.

POLİS DRONU YAKALADI

Uyuşturucu baskınında, polis dronu da kullanıldı. Doğuyaka Mahallesi'nde bir siteye polis baskın yaparken, koşuşturmaca ve baskını fark eden bir kişi, ekipler eve girmeden siyah bir poşeti balkondan attı. Balkondan atılan poşeti gören timler, hem uyuşturucu ele geçirdi hem de o daireye baskın düzenledi. Yanında çocuk bulunan kadının poşeti balkondan atma anı dron tarafından anbean görüntülendi.

37 KİŞİYE MASKE CEZASI

Operasyon sırasında maske denetimi de gerçekleşti. Koronavirüs kapsamında 37 kişiye sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamak suçlarından Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 186 TL cezai işlem yapıldı.