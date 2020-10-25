Çocukların yüzü güldü

ANTALYA'DA Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Özgecan Aslan Gençlik Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencileri ve mevsimlik işlerin yüzleri güldürüldü. Aksu ilçesinin Kumköy Mahallesi'ne giden gençler burada ihtiyaç sahiplerine ayakkabı ve çanta gibi eşyaları dağıttı.

SERA İŞÇİLERİNE SÜPRİZ

Gönüllü gençler, Türkiye'nin dört bir yanından seralarda çalışmak için gelen mevsimlik işçi ve çocuklarını sevindirdi. Kumköy'de seraların arasına stant kuran gençler, Antalya Havalimanı'nında unutulan kayıp eşyaları burada dağıttı. İşe kısa bir ara veren çalışanlar hem kendi ihtiyaçlarını hem de çocuklarının ihtiyaçlarını ücretsiz olarak bu stanttan karşıladı. Yaklaşık 30 mevsimlik işçi çalışanının ailesiyle birlikte yüzleri güldü.

İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Kumköy Anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu bahçesine kurulan bir başka stantta da öğrencilere destek verildi. Hayırsever gençler tarafından bağışlanan 50 çift ayakkabı ve 50 okul çantası burada minik öğrencilere verildi. Kırtasiye malzemeleri de dağıtılırken, ihtiyaçlar karşılanmış oldu.