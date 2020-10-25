Demre’de sağlık sorunu olmayacak

ANTALYA'NIN Demre ilçesinde vatandaşın uzun zamandır beklediği karar Sağlık Bakanlığı tarafından alındı. D grubunda yer aldığı için bir çok branşta hizmet veremeyen Demre Devlet Hastanesi, C grubu hastane statüsüne getirildi. Ortopedi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz gibi branşlarda hizmet veremeyen hastanede bilgisayarlı tomografi ve MRG gibi görüntüleme cihazları olmadığı için vatandaşlar Antalya merkezine veya farklı ilçelere gitmek zorunda kalıyordu.

HER YIL 40 BİN HASTA

Son bir yıl içinde 40 bin hastanın, Demre Devlet Hastanesi'nde olmayan branşlarda tedavi olmak için farklı hastanelerde tedavi olduğu belirlendi. 2019 yılında sadece Finike ve Kumluca'da bulunan hastanelere poliklinik başvurusu yapan Demre nüfusuna kayıtlı hasta sayısının 29 bin 337 olduğu tespit edildi.

SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

AK Parti'nin doktor Milletvekili Tuba Vural Çokal, sağlıktaki sorunları tek tek çözdüklerini söylerdi. Çokal, "Demreliler uzun zamandır bazı branşlarda hizmet alamamanın, devlet hastanemizde hizmet verememenin sorunlarını yaşıyordu. Demre Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz ay yaptığımız toplantı da bu konu da gündeme geldi. Başhekimimiz ve hastane yönetimimiz ile durumu görüştük. Bir an önce sorunun giderilmesi için çalışmalara başladık. Bakanlığımız ile görüştük. Sağlık Bakanlığımız 21 Ekim tarihinde aldığı karar ile sorunu sonlandırdı. Demreliler artık farklı ilçelere gitmek zorun kalmayacak dedi. Çokal "kısa sürede eksik olan bütün bölümler tamamlanacak. Sağlık Kakanımız Fahrettin Koca'ya, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.