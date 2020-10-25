Esnafa destek çağrısı yapıldı

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle esnaf ve sanatkarların borçlarını ödeyemediklerini belirterek esnafa yeni ve kapsayıcı destekler verilmesini istedi. Okulların kademeli olarak açılması ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle esnafın büyük ekonomik kayıp yaşadığını belirten AESOB Başkanı Dere, "Pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımız iş yerleri açık olmasına rağmen para kazanamıyor. Mart ayından bu yana ilköğretim, lise ve üniversitelerin kapalı olması esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini olumsuz etkiledi" dedi.

BORÇLAR ERTELENSİN

Uygulamalar nedeniyle, kantinci, servisçi, kırtasiyeci, büfe, bakkal, emlakçı, kafe, restoran, kahvehane, berber, kuaför, zücaciye, konfeksiyon, mobilyacı, ikinci el eşyacı, pansiyoncu ve bir çok esnaf ve sanatkarın sıkıntılarının devam ettiğini belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle iş yokluğundan ayakta kalmakta zorlanan esnaf ve sanatkarlarımıza bu süreçte destek sağlanmasını ve borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.