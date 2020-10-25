İmzada sınıfta kaldık

Yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin iadesini sağlamak amacıyla Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) başlattığı 'Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir' kampanyasına ABD, Tayvan, Afrika, İtalya ve Fransa gibi dünyanın farklı ülkelerinde yaşayanlardan çığ gibi destek geliyor. Buna karşılık kampanyayı Antalya'daki bazı belediye başkanları ve sivil toplum kuruşlarının imzalamaması ise dikkat çekiyor. Sosyal platform Change.org üzerinden sürdürülen imza kampanyası 100 bin imzaya ulaşması halinde UNESCO'ya başvuruda bulunulacak. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, şehrin önde gelen isimlerinin duyarsızlığına sitem etti.

8 BİN 851 İMZA

Antalya'dan yurtdışına kaçırılarak götürülen ve iadesi istenen Nereidler Anıtı, Pavaya Lahdi, Harpy Anıtı, Ksanthos Anıtı, Trysa Heroonu, Myra Kaya Mezar Kabartması, Sion Definesi ve Thyke Heykeli için Change. org üzerinden 2019 yılı Haziran ayında imza kampanyası başlatıldı. Şuana kadar atılan desek imzasında sayı 8 bin 851'e ulaştı. Türkiye'de ilk kez bir sivil toplum örgütünün tarihi mirasa sahip çıktığını belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, "Sesimizin tüm dünyaya ulaşması için UNESCO yolunu izleyeceğiz. Fakat dünyanın farklı ülkelerinden kampanyamıza destek geldi. Ancak Antalya'da bazı kurum müdürleri, STK temsilcileri ve belediye başkanlarımızın hala imza atmadığını görmek bizi üzdü" dedi.

İKİ ESER İÇİN GİRİŞİM

ATAV Başkanı Ege, Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nden 1960'lar kaçırılan ve bugün Belçika Brüksel Kraliyet Sanat Müzesi'nde bulunan Thyke Heykeli ile 1963 yılında Kumluca ilçesindeki Korydalla Antik Kenti'nden kaçırılarak ABD'nin Dumbarton Oaks Müzesi'ne satılan Sion Hazineleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan iade başvurusu sürecinin devam ettiğini belirtti

YAZILABİLECEK YORUMLAR

Kampanyayı imzalayanlar, 'Arkeolojik hazinelerimizin asıl yurdunda yer almasını istiyorum', 'İmzalıyorum çünkü tarihi eser yerinde güzeldir', 'Tarihi eserler çıkarıldığı toprağın imzasıdır, tapusudur. Yerine iade edilmeli' gibi birçok mesajla kampanyaya neden imza verdiklerini yorumlarla paylaşıyor.



UNESCO'YA BAŞVURULACAK

2004-2020 yılları arasında toplam 4 bin 439, son 1 yılda 108 adet kültür varlığının ülkemize iadesinin sağlandığını kaydeden ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, "Antalya'dan kaçırılan 8 eserin iadesinin gerçekleşeceğine inanıyoruz. 100 bin imzaya ulaşabilmemiz için özellikle Antalya halkından Change.org'da yürüttüğümüz 'Eserlerevindeguzel' kampanyamıza destek vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.