İnsana yatırım yarışı

ANTALYA'DA hayırseverlerin eğitime desteği devam ediyor. Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Fahrettin Sert ile okul yapımı için protokol imzaladı. Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde, 32 derslikli olarak yapılacak ortaokula 'Özpınarlar Tenzile Sert Ortaokulu' ismi verilecek. Vali Yazcı, mayıs ayında yapılan okul protokolü ile 24 derslikli ilkokul inşaatının kalan yüzde 51'lik kısmını tamamlayarak 'Özpınarlar İlkokulu' nu Antalya'ya kazandıran hayırsever Fahrettin Sert' teşekkür etti.

INSAN IÇIN EN GÜZEL YATIRIM

Vali Yazıcı, "Eğitim olmazsa olmazlarımızdandır. Ülkemiz için en büyük zenginlik kaynağı yetişmiş insan gücüdür. Toplumları ayakta tutan ve onları geleceğe taşıyan hiç şüphesiz ki eğitimdir. Bizim için eğitim çok önemlidir. Ülkemizde olduğu gibi ilimizin de en büyük sermayesi genç nüfusumuz ve öğrencilerimizdir. Çocuklarımıza ve gençlerimize ne kadar hizmet edersek, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz. O bakımdan biz bu eğitim yatırımlarını çok önemsiyoruz. Hayırseverlerin eğitime yaptığı bu hayır, kapanmayan dua kapısıdır. Kaliteli, özenli ve örnek teşkil edecek özelliklerde güzel bir okul inşa edileceğine inanıyorum" diye konuştu.

BU IŞTEN ŞEREF DUYUYORUZ

Hayırsever Fahrettin Sert ise, "İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır, inanıcıyla insanımıza, bölgemize, milletimize hizmet etmekten şeref duyarız. Biz dünyalık değil, ahretlik hizmetlerimizle önde olmayı dileriz. Şehrimize, bölgemize devletimize hayırlı olur inşallah" ifadelerini kullandı.

TÖRENE AİLECEK KATILDILAR

Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Milli Eğitim Md. Yrd. Erhan Baydur, Fahrettin Sert ile çocukları Ramazan, Cuma ve Vahdettin Sert katıldı.