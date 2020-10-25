Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Korkuteli’nde 550 ekmek askıda

’nde 550 ekmek askıda

ADEM DURMAZ
Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Korkuteli’nde 550 ekmek askıda
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde 5 ekmek fırını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan 'Askıda Ekmek Kampanyası'na destek verdi. MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, kampanya kapsamında destek veren fırınları ziyaret etti. Yapılmışev, kampanyaya ilçede 450 ekmek ile destek olunduğunu kendilerinin de 100 ekmek buna katkı koyduklarını söyledi. İlçe Başkanı Yapılmışev, "Bu fırınlarda askıda ekmek uygulamasını devam ediyor ve takdirle karşılıyorduk. Bu uygulama Osmanlı İmparatorluğu'ndan süregelen bir gelenek ve dayanışma sembolü" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Korkuteli’nde 550 ekmek askıda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA