Kumdan piramit Guinness’e aday

ANTALYA'DA 10 bin tondan fazla kum kullanılarak yapılan, 200'den fazla kum heykelin sergilendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, gelecek yıl 16'ncı kez ve farklı bir temayla ziyaretçilerini ağırlayacak. 'Dünya Harikaları' temasıyla 5 yıl önce bin ton kum kullanılarak yapılan Keops Piramidi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday oldu.

5 YIL ÖNCE YAPILDI

Festival Direktörü Cem Karaca, 2015'te orijinalinin 20'de 1 ölçeğine göre yaptıkları Keops Piramidi'ni değişen temalara rağmen yıkmak istemediklerini, her ne kadar kumdan yapılmış olsa da piramidi ölümsüzleştirmeyi arzuladıklarını dile getirdi. Karaca, "En uzun süre ayakta kalan kum heykel olması için Keops Piramidi'ni yıkmadık. Alanında dünyada bir örneği daha yok. Belki daha önce de aynı piramidi kumdan yapan olmuştur. Ancak 3 ay, belki 1 yıl sonra yıkılmıştır. Tespit ettiğimiz en uzun ömürlü kum heykel 4 yıl kadar ayakta kalırken, bizim heykelimiz 5 yıldır ayakta. Bu rekoru geliştirmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almak için gerekli başvuruyu yaptık" dedi.