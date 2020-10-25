Ölüm durağı için soruşturma

Kumluca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı sırasında 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in otobüs beklediği durağın demir profillerinin altında kalarak ölmesi olayına ilişkin soruşturma açıldı. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme yapılarak olaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanacağı bildirildi. Soruşturmanın seyrine göre kamu davası açılabileceği kaydedildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaşanan devrilen durağı onarmış ve ayaklarının zemine beton dökülerek sabitlenmesi dikkati çekmişti. 19 Ekim'de meydana gelen olayda hayatını kaybeden genç kadının eşi Mehmet Çiçek ise "Belediyenin ihmali var. Bir ton olan otobüs durağını 3 tane parke taşına vidalamışlar" diyerek sorumlular hakkında şikayetçi olacağını bildirmişti. Çiçek ailesinin şikayetinin savcılığa ulaşmadığı vurgulandı.