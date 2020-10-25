Polis adayları için profesyonel destek

EMNIYET Genel Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) kadın polis alımlarına Antalyalı kadınlar ilgi gösteriyor. Sıkı bir hazırlık dönemi geçiren kadınlar, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin profesyonel antrenörleri eşliğinde çalışmalarını yürütüyor.

ZORU BAŞARDILAR

Profesyonel destek sayesinde şimdiye kadar fiziki yeterlilik sınavını geçen 3 kadın polis olarak Antalya'da göreve başladı. 1 kadın Jandarma Astsubaylığı kazanırken, 1 kadın ise Polis Özel Harekat (PÖH) oldu. Kadınların bu başarısı kurslara gelen diğer kadınlara örnek oluşturdu. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmanlar 2 saat sürüyor. Kursa gelen 4 kadın, hedefe odaklanarak zoru başarmak istediklerini söyledi.

AMAÇ KAZANMAK

POMEM hazırlık kursunun antrenörü ve gençlik lideri Fedakar Yıldırım, amaçlarının hedefe odaklanan kadınlara fiziki yeterlilik sınavını kazandırmak olduğunu söyledi. Kursta parkur çalışması, güçlendirme ve aerobik gibi çalışmaların yapıldığını belirten Yıldırım, kadınların gün geçtikçe daha iyi konuma geldiğini belirtti.