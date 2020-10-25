Tozlu raflardan indiler

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kepez Sahaf Festivali, kitapseverlerle buluştu. Kepez Belediyesinin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası ve Sahaflar Derneği iş birliğiyle düzenlediği festival, DokumaPark'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yazma eserler, tarihe tanıklık eden kitaplar, dergiler ve orijinal nüshaların satışa sunulduğu festivale, Antalya'nın yanı sıra Mardin, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan da birçok sahaf katılıyor.

BİLGİ VE KÜLTÜR BULUŞMASI

Koronavirüs tedbirleriyle düzenlenen festival, kültürden sanata, müzikten edebiyata kadar birçok koleksiyonu da alıcılarıyla buluşturuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivalin açılış töreninde, her yıl Cumhuriyet Bayramı'nı kitaplarla, bilgiyle, kültür ve sanatla kutladıklarını belirtti. Festival ile Cumhuriyet Haftası'nı kitapların içinde bilgi, sanat ve kültür dünyasıyla güzelleştirmek istediklerini söyleyen Tütüncü, festivale 21 sahaf esnafının katıldığını dile getirdi. Canlı müzik performansları, sürpriz etkinlikler ve kitap müzayedesinin de düzenleneceği festival, 1 Kasım'da sona erecek.