Hiç ders almıyoruz

Bir haftada koronavirüs vaka sayısı yüzde 100'ün üzerinde artarak Antalya'da salgına karşı alınan önlemler işe yaradı. Sokağa çıkma kısıtlaması, kalabalık caddelerde kişi sınırlaması, piknik yasağı gibi tedbirler sayesinde, 4 günde vaka sayısı yüzde 50 düştü. Bunda sahadaki filyasyon ekibinin 250'den 400'e çıkartılması da etkili oldu. Rakamlar sevindirirken, yaşanan kalabalık görüntüler ise yeni bir salgın zirvesinin işareti olarak yorumlanıyor.



İŞİ SIKI TUTALIM

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "İl genelinde iki haftalık vaka artışının ardından 12 Aralık tarihine Antalya en yüksek zirveyi gördü. Bu tarihten itibaren düşüş başladı. 16 Aralık tarihi ile vaka sayılarında yarı yarıya düşüş yaşandı. İşi sıkı tutmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız" dedi. Filyasyon ekiplerinin de bu süre içerisinde büyük fedakarlık içinde çalıştığını anlatan Hülür, "Rakamlardaki düşüş sıfıra inene kadar 24 saat aralıksız çalışmalıyız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bütün kurallara uysunlar. Maske, mesafe ve temizliğe mutlak önem versinler" diye konuştu.







DOLULUK YÜZDE 65

Ünal Hülür, hastanelerdeki vaka sayılarındaki doluluk oranının ise il genelinde yüzde 65 olduğunu açıkladı. Hastanelerdeki oranın düşüşünün biraz daha geç olacağını da belirten Hülür, "Sağlık çalışanlarımızda sıkı bir takip ile can kayıplarımızı sıfıra indirmek için çalışıyoruz. Hastanelerimiz olağan üstü çalışma ile hastalarımızın sağlığına kavuşması için çaba harcıyor" diyerek konunu önemine dikkat çekti.



ÜRKÜTEN MANZARA

Rakamlar sevindirirken, yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle sahile akın edilmesi vaka sayısındaki artış konusunda önemli bir risk olarak görülüyor. Konyaaltı sahilindeki kalabalık, park ve bahçelerdeki yoğunluk nedeni ile Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Aralık tarihinde salgınla mücadele kapsamında iki yeni karar almıştı. Karara göre, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri ve piknik alanlarında piknik yapılmasının yasaklanmıştı.



DENETİM ÇAĞRISI

Yasaklara ihlalin cezası ise 3 bin 150 lira olarak belirlenmişti. Ancak Konyaaltı sahilinde yaz günlerini aratmayan kalabalık bu yasağın yeterince önemsenmediğini gözler önüne serdi. Yiyeceğini, içeceğini alan herkes sahile koşarken, akraba ve arkadaş buluşmaları da sahillere taşındı. Parklarda ve çocuk oyun alanlarında da durum değişmedi.





KORONA KAMPANYASI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde bulunan bir halı firması, ürünlerinin yağmurda ıslandığı ve fiyatları düşürdüğü gerekçesiyle kampanya yaptı. İndirim afişini ve fiyatları gören vatandaşlar firma önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı indirim kuyruğu tepki çekti. Pandemi döneminde böyle bir yoğunluğun oluşmasını eleştirenler "Bedava hastalık dağıtıyorlar" yorumu yaptı.